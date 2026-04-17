В Самаре уровень воды на 3,7 м выше, чем годом ранее
По данным на 10:00 (MSK+1) 17 апреля уровень воды в границах Самары составляет 32,14 МбС. Это выше на 3,7 м аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает глава Самары Иван Носков.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По словам Ивана Носкова, «ничего критичного пока не наблюдается, мониторинг участков с возможным подтоплением проводим также каждые 5 часов». Подтоплений дорог и жилых домов не наблюдается, ушел под воду пляж Волги.
«Сегодня проводим вторую в этом сезоне штабную тренировку городских служб совместно с ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области, поисково-спасательным отрядом Самары. Все специалисты должны еще раз отточить свои действия для четкого и оперативного взаимодействия при паводке», — сообщает глава Самары.