Заключение перемирия между Ливаном и Израилем после первых за десятилетия прямых переговоров широко комментируется в мире. Кто-то видит парадокс в том, что война в Иране способствовала миротворческим усилиям между двумя странами. Кто-то призывает к проведению референдума в Иране, чтобы сбросить влияние Ирана и «Хезболлы». И практически все говорят о «хрупкости» перемирия.

The New York Post (Нью-Йорк, США) Как война в Иране помогает Израилю и Ливану осторожно продвигаться к миру Один из парадоксов войны заключается в том, что она способна подтолкнуть миротворцев к действиям, когда традиционная дипломатия терпит неудачу. Именно это, похоже, и происходит сейчас между Израилем и Ливаном. Президент Трамп предпринимает беспрецедентные усилия по установлению прочного мира между этими двумя соседними странами. И это прямой результат успеха совместных американо-израильских операций против иранского режима… По поводу того, что (мира.— “Ъ”) можно достичь с помощью дипломатии, в самих Израиле и Ливане преобладает скептицизм. Но при этом Соединенные Штаты совершенно справедливо решили воспользоваться нынешней возможностью преодолеть динамику повторяющихся войн, понимая при этом, что только военный успех Израиля и сделал этот момент возможным.

Arab News (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) В поддержку ливанского референдума о мире с Израилем Необходимо положить конец той роли, которую в Ливане и за его пределами играет «Хезболла». Ливанский народ — жертва агрессии Ирана и «Хезболлы»… Первые за многие десятилетия прямые контакты (Израиля и Ливана.— “Ъ”)… вызывают ожесточенные споры… Именно поэтому референдум на эту тему — необходимость. Ливанцы подавляющим большинством проголосуют за мир и стабильности, ведь это единственный путь к лучшему будущему для страны. Отрицательный результат голосования означал бы, что Ливан застрял и, скорее всего, не сможет в обозримом будущем разоружить «Хезболлу». По этому сценарию ливанцы станут частью умирающей иранской оси… Так что на самом деле это будет выбор между жизнью и процветанием и злом и разрушением. Кто-то возразит, что это голосование — вопрос демографии. И, возможно, будет прав. Но мы больше не можем мириться с этим лицемерием, и народ должен взять на себя ответственность.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Трамп пообещал сделать паузу. Гражданскому населению нужен настоящий мир Десятидневное прекращение огня в Ливане, объявленное в четверг Дональдом Трампом, крайне необходимо. Однако к нему следует относиться с огромной осторожностью… Прямые переговоры между Ливаном и Израилем во вторник стали мощной отправной точкой, но Ливан не участвует в этой войне и не контролирует «Хезболлу», которая в ней участвует. Правительство увидело новые возможности для самоутверждения. Месяц назад оно объявило о высылке посла Ирана. Он остается на своем посту… «Хезболла» не препятствовала переговорам на этой неделе; Иран также хочет положить конец более широкому конфликту. Но президент Ливана Жозеф Аун отклонил просьбу США о встрече с господином Нетаньяху. У этого процесса есть свои пределы.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Пока Трамп объявляет перемирие, Израиль достиг предела своих возможностей в борьбе с «Хезболлой» Многие в Израиле будут в ярости от действий президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху в связи с предстоящим десятидневным прекращением огня с «Хезболлой», о котором Трамп объявил в четверг. Но факт в том, что Израиль уже добился в этом раунде войны большей части того, чего мог достичь военным путем… Высшее командование ЦАХАЛа неоднократно давало понять, что у них нет возможности уничтожить «Хезболлу» исключительно военной силой. Этого не произошло в Газе после двух лет войны и разрушения около 90% зданий в результате действий гораздо более слабого «Хамаса». Поэтому и с «Хезболлой» этого также не могло произойти с помощью исключительно военной силы. Что Израиль может сделать — то же, что и после прекращения огня в ноябре 2024 года: оказывать давление на «Хезболлу» с помощью отдельных атак, когда та попытается перевооружиться и угрожать Израилю. Он также может дольше удерживать Южный Ливан в качестве разменной монеты для того, чтобы заставить ливанское правительство еще больше ослабить «Хезболлу»... Ничего из этого не означает, что проблемы Израиля с «Хезболлой» исчезнут. Но Израиль действительно добился некоторого дополнительного прогресса в этой войне, пусть и меньшего, чем многие надеялись. Теперь настало время дипломатам преобразовать военные достижения в более прочную и благоприятную послевоенную структуру.

Подготовили Екатерина Наумова, Николай Зубов