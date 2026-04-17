Водителю, насмерть сбившему школьниц в Ревде, запросили 18 лет колонии

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде во время очередного заседания по делу участника специальной военной операции Михаила Слободяна прошли судебные прения, в ходе которых гособвинитель запросил для него наказание в виде 18 лет колонии общего режима, сообщил «Ъ-Урал» представитель потерпевших Дмитрий Кротов.

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Михаил Слободян

Напомним, водителю предъявлены обвинения по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств).

Следствие считает, что 27 октября прошлого года в Ревде (Свердловская область) водитель автомобиля «Лада-2112» Михаил Слободян сбил трех девочек и протаранил магазин «Монетка». Девочки-сестры девяти и семи лет погибли на месте. 11-летняя школьница выжила, ее доставили в реанимацию. Она получила тяжкий вред здоровью. Вскоре она поправилась.

Как следует из обвинительного заключения, Михаил Слободян с 2024 года служит по контракту в зоне специальной военной операции в звании старшего ефрейтора. Ближе к октябрю ему назначили отпуск на 60 дней. Из материалов дела следует, что, уже находясь в Ревде, он якобы купил 81,06 грамма каннабиса, 1,65 грамма мефедрона. Употребив наркотические вещества и алкоголь, он сел за руль. Подсудимый допустил аварию в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Михаил Слободян признал вину только по ст. 264 УК РФ. На прошлых заседания он пытался извиниться перед родителями, чьи дети погибли в аварии. Впрочем, они извинения подсудимого не приняли — в их искренность они не поверили.

Артем Путилов