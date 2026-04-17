Сотрудника ГИБДД в Нягани уволили за покупку «красивого» автономера

Суд в Нягани удовлетворил иск прокуратуры об увольнении начальника отдела регистрации ГИБДД ОМВД по городу в связи с утратой доверия, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Владимир Соболев нарушил антикоррупционное законодательство, не урегулировав конфликт интересов и получив автомобильный госномер с «красивой» комбинацией символов через коммерческую организацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прокурор города внес представление начальнику ОМВД с требованием уволить сотрудника. Однако руководство ведомства ограничило наказание предупреждением о неполном служебном соответствии.

Прокурор обратился в суд с требованием признать приказ о дисциплинарном взыскании незаконным и обязать УМВД России по ХМАО-Югре уволить Владимира Соболева. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил исковые требования. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ирина Пичурина