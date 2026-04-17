Отгрузка промтоваров в Саратовской области превысила 1 трлн рублей

Объем отгруженных товаров в Саратовской области по итогам 2025 года впервые превысил 1 трлн руб., показав рост в 3,6% относительно 2024-го. Данные привел зампред правительства — министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

Основной вклад внесли обрабатывающие производства. Самую сильную динамику продемонстрировали выпуск одежды, текстиля, а также машин и оборудования.

Средняя зарплата в промышленности выросла на 14,5%, достигнув 83,6 тыс. руб. Численность занятых в секторе за год увеличилась на 1,6% — до 110 тыс. человек.

К 2026 году региональный промышленный комплекс должен сохранить индекс промышленного производства на уровне 100,9%, одновременно увеличив объем отгрузок на 4,9%.

Нина Шевченко