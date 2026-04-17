В Тамбовской области вычислили нарколабораторию со 100 кг веществ

Сотрудники ФСБ России и Росгвардии пресекли деятельность группы из пяти человек, организовавших производство наркотиков в Тамбовской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По версии следствия, лаборатория работала в производственном помещении, находящемся в Гавриловском округе, принадлежавшем одному из участников.

В ходе обысков силовики обнаружили оборудование, химические реагенты и более 97 кг вещества с содержанием мефедрона. Изъято 5 тыс. литров прекурсоров (используются на разных этапах производства, переработки или изготовления наркотических и психотропных веществ).

Возбуждено уголовное дело за незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК, до 20 лет лишения свободы либо пожизненное). Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Анна Швечикова