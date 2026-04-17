В Перми могут дисквалифицировать десять директоров управляющих компаний

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН в Пермском крае направила в апреле в мировые суды на рассмотрение более десяти административных дел о дисквалификации руководителей управляющих компаний, под управлением которых находится свыше 200 многоквартирных домов, расположенных в Перми.

Как сообщает пресс-служба ИГЖН, основанием для направления материалов в судебные органы стали систематические нарушения, допущенные управляющими компаниями. Речь идет о ненадлежащем содержании общего имущества в многоквартирных домах, неисполнении предписаний ИГЖН и так далее.

В настоящее время в законную силу вступило постановление мирового судьи судебного участка №7 Орджоникидзевского судебного района о дисквалификации сроком на один год гендиректора ООО УК «ЖК» Елены Ожгибесовой. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов и была оштрафована на 150 тыс. руб.