Зарубежные СМИ: Как Европа планирует решать проблему Ормузского пролива?

На мирную сделку между США и Ираном может уйти полгода. Такого сценария опасаются лидеры стран Персидского залива и Европы, пишет Bloomberg. Параллельно главы государств хотят, чтобы Вашингтон и Тегеран уже сейчас сняли блокаду с Ормузского пролива. Собеседники агентства говорят, что, если к маю акваторию не откроют, цены на сырье продолжат расти. А это вызовет глобальный продовольственный и энергетический кризис. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Запасов авиатоплива у Европы может хватить всего на шесть месяцев, заявил в интервью Associated Press глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Это приведет к неизбежной отмене рейсов на континенте. По его словам, если в ближайшее время Ормузский пролив не удастся открыть, пострадают все, в том числе самые обеспеченные страны.

При этом даже после мирного соглашения между США и Ираном придется потратить время на восстановление энергообъектов на Ближнем Востоке. А чтобы вернуть поставки нефти к довоенному уровню, должно уйти еще несколько месяцев, отметил глава организации. Он также назвал назревший энергетический кризис крупнейшим, с которым мир когда-либо сталкивался.

На этом фоне Европа обсуждает, как самим обеспечить свободу судоходства в проливе. Великобритания и Франция 17 апреля соберут представителей 40 стран для саммита, пишет Reuters. На нем государства продумают создание отдельного флота, который будет следить за проходом танкеров и, возможно, разминирует акваторию. Этой миссией Европа хочет опровергнуть критику со стороны Вашингтона, говорят собеседники агентства. В Белом доме не раз отмечали, что их союзники недостаточно помогают США в обеспечении безопасности на море.

В частности, Лондон готов развернуть у пролива автономные системы поиска мин. А Франция уже направила в регион авианосец и несколько кораблей, напоминает Bloomberg. Сама инициатива, по данным агентства, должна носить «исключительно оборонительный характер», а европейские лидеры не готовы открывать акваторию принудительно, как этого требовал ранее Дональд Трамп.

Кроме Британии и Франции, корабли в Ормузский пролив готова направить Германия, пишет Suddeutsche Zeitung. Такое предложение на саммите готов озвучить сам канцлер Фридрих Мерц. После перемирия Бундесвер может направить тральщики, корабли и разведывательные самолеты. Впрочем, пока немцы ждут хотя бы временного прекращения огня, а саму отправку войск должен будет одобрить Бундестаг.

Ранее Мерц отметил, что хочет обсудить и участие в миссии американских войск. Это настораживает собеседников Politico в Париже: вмешательство Соединенных Штатов в операцию может привести к конфликту между немецким канцлером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Последний не раз критиковал Вашингтон за удары по Исламской Республике. А источники издания в администрации французского лидера заявили, что Елисейский дворец не будет вступать в коалицию с Белым домом.

В то же время американские чиновники считают миссию Европы в проливе пустой затеей. У Пентагона более чем достаточно сил, чтобы самим контролировать проход судов, и им не нужна помощь ни от одной другой страны, заявили изданию в Белом доме.