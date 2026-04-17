Тенор Йонас Кауфман оказался фигурантом коррупционного скандала в Италии

Итальянская полиция расследует причастность немецко-австрийского тенора Йонаса Кауфмана к коррупционному скандалу в неаполитанском оперном театре «Сан-Карло», сообщает The Times.

По данным газеты, господина Кауфмана и еще четырех артистов подозревают в организации фиктивных уроков в театре. Они, якобы, получили €212 тыс. за уроки, семинары и мастер-классы, которые так и не были проведены.

Господин Кауфман отрицает обвинения. Он утверждает, что выполнил все свои договорные обязательства. При этом певец согласен с тем, что распределение любых государственных средств должно тщательно проверяться.

Финансовая полиция в настоящее время расследует дело о растрате, мошенничестве и подделке документов в «Сан-Карло». Под следствием находятся 12 человек, включая сотрудников и бывшее руководство оперного театра.

Екатерина Наумова