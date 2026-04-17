В Татарстане мобильного оператора «Билайн» оштрафовали на 700 тыс. руб. за рассылку рекламы без согласия абонента. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане «Билайн» оштрафовали на 700 тысяч рублей за рекламные SMS

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что условие, позволявшее отправлять рекламные сообщения, было включено в договор оказания услуг связи без явного согласия клиента. В результате житель Татарстана получал SMS с рекламой.

В ведомстве отметили, что это не единичный случай. В 2024–2025 годах компания неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные нарушения. В прошлом году татарстанское УФАС оштрафовало «Билайн» на 600 тыс. руб. за рассылку рекламы.

Всего территориальные органы ФАС назначили оператору 26 штрафов на сумму 9,5 млн руб.

Анна Кайдалова