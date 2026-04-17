В Татарстане ООО «Нефтьэкопром» компенсировало ущерб, причиненный окружающей среде в результате загрязнения почвы нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Ярославская компания возместила 1,1 млн рублей за загрязнение почвы в Татарстане

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Размер вреда, нанесенного почвам, оценили в 1,1 млн руб. Компания в полном объеме возместила причиненный ущерб.

ООО «Нефтьэкопром» зарегистрировано в Ярославле в 2017 году и занимается обработкой и утилизацией опасных отходов.

Анна Кайдалова