Иран выходит на связь

В Тегеране частично появился интернет, впервые за 48 дней войны с США. Так, по словам собеседников “Ъ FM”, в Исламской Республике стали доступны некоторые сервисы Google, но с помощью VPN. Впрочем, некоторые местные жители отмечают, что сеть работает нестабильно даже с помощью средств обхода блокировок.

Сохраняются проблемы и с международными звонками. Дозвониться в страну, например, из России по-прежнему не выйдет, в этом убедился “Ъ FM”. При этом внутри Ирана связь работает, но только на определенные номера и по 30 минут в день. “Ъ FM” удалось связаться с жителем Тегерана Нематом Салман-Аслом. Вот, что он ответил нам в текстовом сообщении:

«Международный интернет все еще недоступен, хотя иногда некоторые подключались и подключаются, но это редкость. Надо долго пробовать разные методы и обходные пути, чтобы подсоединиться на несколько минут, а иногда еще меньше, на несколько секунд. Только в четверг, 16 апреля, подключили поисковик Google и чат-бот DeepSeek. Про открытие Gmail тоже есть слухи, но у меня почта еще не работает.

С мобильной связью не было и нет никаких проблем. Еще все иранские сайты и приложения тоже были доступны с первого дня. Это так называемый внутренний интернет. Продукты есть в магазинах, с бензином, светом и газом тоже все в порядке. Отключений и нехватки не было».

А вот в госучреждениях и университетах Исфахана международный интернет доступен уже вторую неделю, рассказал профессор местного университета Али Омиди:

«Большинство иранских профессоров, но не все, имеют ограниченный доступ к сервисам Google. В любом случае интернет — это часть современной жизни, и люди злятся, когда им этого не хватает, особенно молодежь. Но некоторые также понимают, что это необходимо для национальной безопасности Ирана.

Общая ситуация такова, что люди чувствуют себя между войной и миром, они надеются, что режим прекращения огня будет продлен, а мирное соглашение с США будет заключено в ближайшем будущем, потому что в ситуации войны жить очень тревожно.

О блокаде Ормузского пролива Соединенными Штатами иранские СМИ все время говорят, что ее можно обойти. У Ирана есть пляж, который тянется вдоль Персидского залива и Оманского моря, поэтому многие считают, что американская блокада просто невозможна. Если же США применят силу, то снова начнется война между иранскими элитами, особенно правящими.

Также есть мнение, что Вашингтон не может мириться с высокими ценами на нефть, поэтому сейчас проявляет большую осторожность, чтобы война не началась снова. А для Ирана это рычаг давления в любых вероятных мирных переговорах, и Тегеран до последнего будет его сохранять. У нас также есть несколько портов в Каспийском море, несколько зон свободного рынка. А еще мы, так или иначе, граничим с 15 странами. Так что общее впечатление таково, что блокада США — это больше пропаганда, чем эффективное воздействие на нашу жизнь. Поэтому такие люди, как я, полны надежд».

Между тем терминалы Starlink в Иране глушат и изымают военные. Но некоторые ввозят их в страну нелегально и выходят в сеть. Но это дорого и покрытие у терминалов не 100-процентное. По оценкам экспертов, доступ к Starlink в Исламской Республике есть примерно у 100 тыс. человек. Ранее министр связи Ирана Саттар Хашеми признал, что январское отключение сети обходилось экономике Исламской Республики примерно в $36 млн в день.

Екатерина Вихарева