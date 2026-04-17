Концы ушли в крипту

Криптобиржа Grinex заявила о масштабной кибератаке и потере активов на сумму 1 млрд руб. 16 апреля площадка остановила работу, а система вывода средств и депозиты стали недоступны. Прекратил работу и офис в Москва-Сити. Администрация биржи уверяет, что кибератаку совершили зарубежные спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Без малого $14 млн (1 млрд руб.) пропали с 54 криптокошельков. Сначала появилось лаконичное сообщение: «Друзья, технический перерыв!». Спустя час опубликовали заявление о том, что цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о беспрецедентном уровне ресурсов и технологий инициаторов кражи. Администраторы биржи заявляют об иностранном следе. Просто исчезнуть площадке не дадут, поскольку она могла иметь влиятельных покровителей, обращает внимание криптоэксперт и управляющий партнер фонда Warp Capital Сергей Джуринский:

«Grinex — одна из тех бирж, которые имеют сильный лоббистский ресурс и могли бы спокойно стать официальной площадкой. Некоторые биржи компенсируют хакерские атаки за счет своего капитала, если хотят сохранить себя как действующий бизнес. 1 млрд руб. для тех объемов, которые проходили через Garantex и Grinex, — это не такая уж большая сумма. Пользователям, хранившим на бирже свои активы, остается уповать только на добрую волю акционеров».

По данным Financial Times, Grinex была основана в начале 2025 года одновременно с запуском первого рублевого стейблкойна, обеспеченного депозитами в надежных банках. Работа площадки позволяла российским импортерам конвертировать рубли в долларовый стейблкойн. С одной стороны, у биржи есть лицензия на обмен виртуальных активов в стране Центральной Азии, а с другой — ее ограничивают санкции США, Великобритании и Евросоюза и связка с Garantex в документах западных регуляторов, напоминает основатель GMT Legal Андрей Тугарин:

«Мы имеем дело с одной из крупнейших платформ, занимающихся обменом криптоактивов в России. Ее деятельность не урегулирована. Grinex имеет юридические корни в Киргизии. Многие говорят, что она — преемник Garantex. Тут уже, знаете, концы не сыщешь. В России ни у той, ни у другой биржи легального статуса нет. Как и закона, который бы их регулировал».

Grinex возникла в тот же период, когда рухнула Garantex. Эмитент Tether тогда заморозил $23 млн — вдвое больше, чем теперь. И вновь ответа на вопрос, кто несет ответственность, нет, продолжает Андрей Тугарин:

«История с неурегулированным рынком криптовалют в России перестает иметь легкомысленный характер, как казалось раньше. Вопрос уже не только в обходе санкций, а в том, кто должен за отвечать за все последствия».

На крипторынке не исключают, что хакерская атака может быть имитацией, но разобраться в произошедшем должны те, кому это вменено законом, говорит эксперт по цифровым активам Сергей Пушкарёв:

«Шанс, что это действительно была кража, маловероятен. Для этого у биржи должна быть абсолютно дырявая безопасность. Это похоже на подготовку к закрытию: так часто бывает, когда компании, решившие прекратить деятельность, заявляют о взломе. Идет зачистка рынка от игроков, у которых нет надежных партнеров, способных обеспечить безопасность».

Похоже, сбываются допущения экспертов о том, что криптоофисы в башне «Федерация» по мере появления регуляторики будут пустеть.

Станислав Крючков, Екатерина Вихарева