Советник президента холдинга «ЭР-Телеком» примет участие в праймериз «Единой России»

Депутат краевого заксобрания, советник президента холдинга «ЭР-Телеком» в Пермском крае, региональный координатор партпроекта «Цифровая Россия» Александр Мотрич подал заявление для участия в предварительном голосовании «Единой России». Как сообщает пресс-служба реготделения партии, господин Мотрич намерен переизбраться в краевое заксобрание по одномандатному избирательному округу №1.

Александр Мотрич являлся депутатом краевого парламента второго (2011–2016 гг.) и третьего созыва (2016–2021 гг.). 19 сентября 2021 года был вновь избран в заксобрание по одномандатному избирательному округу №1.

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.