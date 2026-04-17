Директору ульяновской компании грозит до трех лет лишения свободы за налоги

В суд направлено уголовное дело о сокрытии 4,5 млн руб. денежных средств организации от налоговых органов сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

Ведомство отмечает, что заместитель прокурора Ульяновской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело директора ульяновской компании «ПСК-73» (ООО) Сергея Ермолинского, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Следствие установило, что 37-летний директор ООО «ПСК-73» Сергей Ермолинский, зная о принятии УФНС России по Ульяновской области комплекса мер, направленных на принудительное взыскание задолженности по налогам и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации, «умышленно искусственно создал видимость отсутствия денежных средств на расчетных счетах руководимой им коммерческой организации», в результате чего «в период с июня по ноябрь 2024 года бюджетная система РФ лишилась налоговых и страховых поступлений на сумму более 4,5 млн руб.». В целях возмещения ущерба наложен арест на принадлежащий Ермолинскому автомобиль марки Genesis G90.

Компания «ПСК-73» была зарегистрирована в июне 2023 года, 100% принадлежит Валерии Ермолинской. Основные виды деятельности по ОКВЭД — проектирование в сферах строительства и архитектуры. По направленному в ноябре 2024 года иску ФНС на 4,9 млн руб. компания в августе 2025 года признана банкротом и в связи с отсутствием у компании финансовых средств в отношении нее открыто конкурсное производство.

Сергей Ермолинский вину полностью признал, при этом пояснив, что в период действия мер принудительного взыскания старался продолжить деятельность компании, в связи с чем заключил трехстороннее соглашение на поставку оконных конструкций из ПВХ, по которому Группа компаний «МК Строй» (ООО) оплатила за «ПСК–73» в пользу поставщика 5,2 млн руб., которые до этого должна была выплатить компании «ПСК-73».

Сергей Титов, Ульяновск