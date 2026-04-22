Сканер, капа, лазер

Цифровизация, минимальная инвазивность и антиэйдж — выяснили, как изменились запросы пациентов и почему стоматология становится медициной долголетия.

За последние годы российский рынок эстетической стоматологии пережил структурную и смысловую трансформацию. Пациентам недостаточно улыбаться без стеснения — они запрашивают комплексное решение: внешний вид, здоровье и долгосрочность решений. «Стиль.Beauty» попросил ведущих стоматологов прокомментировать главные тренды года.

Все возрасты покорны

Сегодня в кресло стоматолога все чаще садятся люди старше пятидесяти. Их запрос: красивая улыбка, здоровая полость рта, правильный прикус и комфортное жевание — и они готовы инвестировать в дорогое, но долгосрочное, на 15–20 лет, решение. Основатель и владелец института базальной имплантации IBI Clinic Андрей Шмойлов отмечает: «Раньше возрастные пациенты обходились съемными конструкциями или приспосабливались к жеванию с проблемными или отсутствующими зубами. Сейчас сознательность и стремление сохранить и улучшить родной прикус становятся нормой». Стоматолог-ортопед клиники «Дантистофф» Кирилл Чащин отмечает, что к нему обращаются даже пациенты старше 90 лет. А Марина Гудиева, врач превентивной медицины, специалист по лазерной стоматологии, основатель стоматологической клиники Keepsmiling, заметила, что возрастная группа пациентов расширилась и в противоположную сторону: «К нам приводят совсем маленьких детей, четырех-пяти лет, хотя раньше считалось, что за молочными зубами можно не следить. А потом и некоторые родители, видя результаты, начинают заниматься уже своим здоровьем».

Результат до начала

Цифровой дизайн улыбки, 3D-визуализация и внутриротовые сканеры стали стандартом. Научное издание Dentistry Journal в марте текущего года опубликовало расчеты: AI-дизайн улыбки оказался предпочтительнее для 69,7% пациентов, а рынок стоматологического софта вырос за год на 17% и достиг $1,83 млрд. Это окупается — люди видят результат до начала лечения, а время сокращается до одного-двух визитов. Искусственный интеллект помогает рассчитать форму, цвет и все нюансы.

Марина Гудиева часто принимает клиентов с очень плотным графиком: «Вопрос хотят полностью закрыть за два-три дня, выделенных строго под лечение. Иногда даже за сутки: пациент прилетел в командировку и за час получил имплант и коронку. Неудивительно, что аппараты, которые обтачивают керамические виниры прямо у кресла, пользуются огромным спросом». Президент Бостонского института эстетической медицины, к. м. н., врач стоматолог-ортопед, ортодонт Константин Ронкин добавляет: «Дело не только в скорости, но и в высокой точности реставраций и совершенном дизайне, который идеально подходит по пропорциям».

Без разрезов

По словам Марины Гудиевой, пациент, который хотя бы раз попробовал лазерное лечение, не захочет лечить зубы по-другому: «Люди стали грамотнее и приходят с запросом исключительно на малоинвазивные методы». Константин Ронкин подтверждает: «От некоторых хирургических процедур мы и вовсе отказались. Например, от резекции суставного отростка нижней челюсти — раньше ее делали каждому второму с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава». То есть спиливание сустава заменили более щадящие методы: проколы, шины, капы, а кость остается целой. Преобразился и рынок виниров: обточка зубов «под ноль» фактически ушла в прошлое. Как отмечает Андрей Шмойлов, современные методики позволяют работать с имеющимся объемом кости, полностью исключая даже разрез десны.

Стоматолог вместо косметолога

Потеря жевательных зубов и их стираемость сильно меняют лицо: губы западают, углы рта опускаются и добавляют возраста. Восстановление здесь работает как естественная подтяжка без хирургии, а продвинутые косметологи все чаще отправляют клиентов к стоматологам: если причина в прикусе, филлеры не решают проблему заниженной трети лица.

Впрочем, речь не только о визуальном эффекте. Как отмечает Константин Ронкин, главным трендом ближайшего десятилетия станет антивозрастная стоматология, а клиника будущего будет больше походить на longevity-пространство. Эти слова подтверждают и прогнозы Института здоровья полости рта CareQuest: по их расчетам, глобальный рынок долголетия к 2030 году достигнет $8 трлн.

Зубы как аксессуар

Вопрос цвета зубов оказался самым дискуссионным, и мнения врачей тут сильно расходятся. По словам Константина Ронкина, нередки запросы на виниры, «напоминающие санфаянс». Кирилл Чащин добавляет, что определенный процент пациентов относится к зубам как к аксессуару: «Гипертрофированная, ослепительная улыбка, по их мнению, демонстрирует достаток». В погоне за привлечением внимания к белоснежным зубам в ход идут и другие украшательства. Например, ювиниры: керамический блестящий заполированный винир, напоминающий огранку драгоценного камня,— зубы становятся похожими на перламутр. Марина Гудиева не согласна с коллегами: в ее практике все больше клиентов переделывает виниры из-за слишком агрессивного цвета, меняя их на более натуральные. Сходятся специалисты в одном: как известно, естественный зуб неоднороден, он желтее у десны, светлее к середине, а режущий край почти прозрачен, и современные технологии позволяют воспроизвести эти характеристики — такие виниры будут неотличимы от натуральных.

Метод невидимки

Исправление прикуса уже само по себе тренд, так как он влияет не только на красоту улыбки, но и на форму лица и организм в целом. Люди со скученными зубами или сдвинутой челюстью часто страдают от апноэ, это, в свою очередь, повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за регулярно плохого сна снижаются когнитивные функции, уровень стресса растет. Многие из этих проблем можно решить ортодонтическим лечением. Этот сегмент рынка тоже не стоит на месте. Брекеты потихоньку сдают позиции: их теснят элайнеры (прозрачные капы). Помимо эстетического компромисса они помогают сохранить привычный образ жизни и не несут ограничений в питании. Единственное, что требуется,— дисциплина: брекеты зафиксированы на зубах круглосуточно, а с капами пациент сам соблюдает режим ношения и следит за их сменой.

Возвращаясь к вопросу эстетики, отметим: пациенты, желающие, чтобы результаты лечения были незаметны для окружающих, сами становятся все более наблюдательными. Андрей Шмойлов подчеркивает: «Там, где европеец закроет глаза на нюансы, требования нашего клиента к качеству и эстетике гораздо выше, и он будет добиваться идеала до мельчайших деталей».

Впрочем, если продолжать «международное сравнение», Марина Гудиева обращает внимание и на слабое место российских пациентов: «В Европе или Америке редко встретишь человека с неприятным запахом изо рта, а у нас проблема бывает даже у пациентов солидных клиник. К сожалению, использование нитей, ирригаторов и регулярная профессиональная гигиена у нас пока не стали нормой».

Дарья Коледюк