Владелец базы отдыха в Ижевске заплатит 500 тысяч рублей за работу вне реестра

Минпромторг Удмуртии назначил 500 тыс. руб. штрафа владельцу базы отдыха «Холидей Парк» в Ижевске за работу вне реестра. Как сообщает пресс-служба ведомства, такое наказание назначено министерством впервые.

Предприниматель проигнорировал предписание ведомства: внести объект в Единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии либо прекратить свою деятельность. Ни того, ни другого сделано не было.

«Холидей Парк» находится на Воткинском шоссе. На территории находятся три гостевых дома с банями и летняя веранда на 100 персон. По данным портала «Чекко», компания была зарегистрирована в 2014 году. Учредитель и директор — Елена Николаева. Выручка «Холидей Парка» в 2025 году составила 2,9 млн руб. (-48% год к году), убыток — 207 тыс. руб. (-28%).