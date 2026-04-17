Волгоградских чиновников будут судить за обустройство кабинетов за счет школ и детсадов

Суд в Волгоградской области рассмотрит уголовное дело двух районных чиновников, обустроивших кабинеты администрации за счет образовательных учреждений. Двум заместителям главы одного из областных муниципалитетов инкриминируют превышение должностных полномочий по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (пп. «г, д», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в региональном следкоме.

Фото: министерство образования Астрханской области

По данным следствия, в 2022 году у чиновников созрел преступный план. Они поручили руководителям школ и детских садов района объявить конкурсы на закупку мебели, компьютерной и бытовой техники якобы для нужд учеников. С 2022-го по 2024 год образовательные учреждения заключили не менее 11 муниципальных контрактов на общую сумму более 1,5 млн руб. Деньги выделялись из бюджетов школ и садов.

Все поставленное по контрактам имущество — офисную мебель, компьютерную технику, смартфоны, бытовую электронику — обвиняемые разместили в кабинетах администрации. Таким образом, чиновники нарушили права несовершеннолетних обучающихся на улучшение условий образовательного процесса.

Преступную деятельность пресекли УЭБ и ПК регионального ГУ МВД России. Дело отправлено в суд на рассмотрение.

Марина Окорокова