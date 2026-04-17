Гендиректор УЗПМ планирует переизбираться в заксобрание Прикамья

Депутат Законодательного собрания Пермского края, генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ) Дмитрий Пылев подал документы для участия в праймериз «Единой России». Как сообщает пресс-служба реготделения партии, господин Пылев планирует баллотироваться по одномандатному избирательному округу №28.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Пылев был избран депутатом заксобрания 19 сентября 2021 года по одномандатному округу №28. Член фракции «Единая Россия».

Выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.