Бывший вице-губернатор Виргинии убил жену и совершил самоубийство

Бывший вице-губернатор американского штата Виргиния Джастин Фэрфакс и его жена Серина обнаружены мертвыми в своем доме в Аннандейле, сообщает CNN со ссылкой на полицию округа.

По версии полиции, некогда популярный политик-демократ, чье пребывание на посту вице-губернатора было омрачено обвинениями в сексуальном насилии, сначала застрелил свою жену, после чего покончил с собой.

Во время случившегося в доме находились несовершеннолетние сын и дочь Фэрфаксов. Сын вызвал на место происшествия полицию. В правоохранительных органах считают, что убийство может быть связано с затянувшимся бракоразводным процессом. Около двух недель назад Серина получила опеку над общими детьми.

Екатерина Наумова