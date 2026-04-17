Автомобиль и надземный переход горели на М-7 в Нижегородской области

В Володарском округе Нижегородской области 16 апреля загорелись легковой автомобиль, сухая трава и надземный пешеходный переход через трассу М-7. Происшествие случилось на 358 км федеральной трассы, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным ведомства, причиной возгорания автомобиля стало дорожно-транспортное происшествие. Затем огонь перекинулся на траву и надземное сооружение. В результате происшествия никто не погиб, водитель и пассажир получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

Галина Шамберина