Жителя Ижевска задержали за пропаганду украинских террористов в интернете

Сотрудники УФСБ по Удмуртии пресекли противоправную деятельность жителя Ижевска, пропагандировавшего в интернете деятельность одной из украинских террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На него завели дело о пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК). Фигурант помещен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы