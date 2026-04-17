«Профессионализм и гармоничное управление — основа стабильности и доходности агробизнеса»

Сельскохозяйственный бизнес — это всегда высокие риски. Риски, связанные как с объективными (природными, экономическими и пр.), так и с субъективными (ошибки управления) факторами. Аграрный экономист с 35-летним стажем в крупных хозяйствах, директор ООО «Группа компаний «Агроальянс» Ольга Ганюта — о гармоничных принципах управления, значении господдержки в сельском хозяйстве и новых проектах.

— Ольга Владимировна, вас знают как исключительно конструктивного, терпеливого и человечного управленца, способного вывести в прибыль практически любое сельхозпредприятие. Последние ваши проекты в чистом виде связаны с выстраиванием процессов с нуля или даже из минуса. Каковы характерные «управленческие боли» в сельском хозяйстве и с чем они связаны, по вашим наблюдениям?

— На мой взгляд, основная «управленческая боль» — это попытка крупных, особенно межрегиональных, агрохолдингов ввести централизованную систему управления без учета мнения специалистов на местах, региональных и административных особенностей. Я работала в разных компаниях, которые по-разному выстраивают систему управления. В тех компаниях, где во главу угла ставят систему наказаний и штрафов, жесткую централизацию, в том числе и в отношении принятия важных технологических решений, игнорируя экономически целесообразный подход, продиктованный особенностями климата и менталитета, происходит сбой стабильного и эффективного развития. Как следствие такого «гиперсистемного» управления бизнес-процессами с «отрывом от земли» — частая смена собственников аграрных предприятий, высокая турбулентность в рабочих коллективах и отток молодежи. А те агрохолдинги, где используется централизованный системный подход «от земли», с учетом агроклиматических особенностей каждого входящего в состав группы предприятия и мнения его специалистов, напротив, развитие экономики идет более эффективно. Они работают более «мелкой моторикой», и при этом всегда имеют прибыль, рост, возможность развития, финансовую подушку и стабильный коллектив для долгосрочного баланса даже при колебаниях рынка и погоды. Благополучие работников, их семей, экология и локальные социальные возможности поселений тоже при этом выигрывают.

— Поэтому на аграрном рынке не место людям, которые в первую очередь верят в силу своего капитала, а в последнюю — в профессионализм и опыт?

— Можно сказать и так. Аграрная сфера стоит на людях, исключительно преданных земле и всему, что на ней может расти. Базово — это доверие к земле, которое не зависит от колебаний погоды и рынков. Профессионализм агрария заключается именно в умении преодолевать любой «шторм». Это слаженный коллективный труд во всех случаях, поэтому доверие — это основа любой устойчивой деятельности на земле.

Аграрии каждый год говорят о том, что им помешали засуха, дождь, ветер, вредители — но заранее знают, что в следующем году что-то из этого повторится, и внутренне готовы. Мы каждый раз решаем новое уравнение, состоящее из знакомых элементов, и поэтому в любых условиях не пугаемся, а гибко прогнозируем.

На земле императивные схемы работают плохо. Здесь не создать абсолютно жестких процессов, похожих на расписание поездов. Любые схемы должны быть пластичными и ориентированными на благополучие сельскохозяйственных растений, животных, почвы и непосредственно работающего с ними человека. Мы как наемная команда управленцев приходим на предприятие, изучаем ситуацию, начинаем взаимодействие с коллективом. Первый год уходит не только на налаживание технологических процессов, но и на выстраивание взаимопонимания, закладку фундамента дальнейшей работы, микроменеджмент. Зачастую заказчик начинает понимать правильность подхода уже на этом этапе. Но реальный выход в стабильность требует трех-пяти лет работы в таком режиме и дальнейшего поддержания такого стиля управления, при котором сочетаются потребности земли и профессионализм участников рабочего процесса.

— Внешний агроменеджмент как вид сотрудничества еще не привычен рынку. Наемный сотрудник, даже если он директор, должен быть управляем, консультант — не иметь доступа к операционке. В чем особенности изобретенного вами формата «агро-няньки»?

— Да, это больше, чем консалтинг, и больше, чем наем. Важно, чтобы методы работы внешней команды управленцев были полностью приняты собственником агробизнеса. Всестороннее доверие, баланс ожиданий и результатов должны быть достигнуты на старте. Тогда собственники только выигрывают — это доказала череда проектов в Ставропольском крае, начиная с 2001 года. Холдинг «Ставрополь­агросоюз», холдинг «Агроальянс» и ООО «Агроальянс Инвест» — во всех этих случаях успешная работа строилась на базовом доверии собственника.

— Как управленец со «сквозным видением» агрорынка, что вы можете сказать о кадровой проблеме в сельском хозяйстве?

— По моему мнению, это связано с несформировавшейся культурой собственника агробизнеса, культурой управленца в самом широком смысле. Собственники приходят из других отраслей народного хозяйства и оттуда несут культуру управления. Не всегда эти стили подходят для аграрной сферы. А кадровая проблема всегда напрямую связана со стилем управления. Не имеет значения депрессивность региона и местный менталитет. Например, проявив свою заинтересованность в успехе общего дела, применив приемлемую для коллектива систему оплаты труда, нам удалось за один сезон увеличить коллектив сельскохозяйственного предприятия даже в «отчаявшемся» уголке Тверской области, где считалось, что Москва оттягивает все кадры, и даже создать кадровый резерв.

Стабильно работающие предприятия обрастают людьми сами собой, это 100%. Государство много делает для аграрной профориентации молодежи: агроклассы, программы «Профессионалитет» и «Приоритет 2030», вовлечение старшеклассников и студентов в научную работу — все эти внешние опоры не сработают, если в экономике не будет стержня в виде стабильного, качественно управляемого предприятия. Это вопрос к менталитету бизнес-сообщества, здесь есть еще что менять. У нас зоотехники и ветврачи — это молодежь, которая вернулась в село. Студентами они регулярно проходили практику на предприятии, и теперь работают заинтересованно. Такая молодежь точно останется в селе, если создать условия.

— Ваш проект «Агроальянс Инвест» по разведению племенного поголовья джерсейской породы КРС и производству сырого молока в Александровском районе Ставропольского края — какова его цель, помимо прибыли?

— Я как экономист долгое время, на фоне старых форм хозяйствования, думала, что молочное направление вообще не может быть прибыльным из-за необходимости постоянного ремонта стада. Но вот «Агроальянс Инвест» на протяжении девяти лет доказывает, что молочная отрасль может и должна быть прибыльной. Все решает правильно выстроенная работа со стадом, организация содержания животных, и еще плюс поддержка государства — это все дает очень хороший экономический результат.

Технология содержания обязательно должна учитывать особенности породы — это главное, что нужно соблюсти. Затем выбрать оборудование стойловое, доильное, для хранения. Потом начинается чистая работа технологов и ветеринаров, поддержание здоровья животных. Эти составляющие — база для хорошей молочно-товарной фермы. Выстроенное таким образом предприятие в состоянии обслуживать все источники финансирования, привлеченные к проекту.

Что касается господдержки, я считаю, ее нельзя прекращать. Для становления предприятия в Александровском районе (его можно считать примером правильно выстроенного частно-государственного партнерства) господдержка сыграла решающую роль. Это дало возможность выращивать собственные корма на орошении и дважды войти в проекты крупной реконструкции. «Агроальянс Инвест» — это, конечно, больше, чем предприятие «ради денег», но и пример экономической модели и стиля управления, которые способны выдержать непростые обстоятельства.

— Как у вас складываются отношения с хозяйствами поменьше?

— Фермеры в большинстве — это грамотные люди, понимающие ценность племенных качеств животных и необходи­-

мости применения подходящих технологий для проявления этих качеств. Поэтому они стремятся к закупке племенного поголовья, но при этом чаще настроены на дальнейшее выращивание собственного молодняка. Это традиционно, однако не очень эффективно с точки зрения экономики малых форм. Таким фермерам я бы предложила схему работы без выращивания собственного молодняка.

Мы у себя такую программу называем «Быстрое молоко». Работая так, фермер может получать молоко круглогодично, продавая родившийся молодняк и постоянно обновляя продуктивное поголовье у фермы-партнера, которая берет на себя ключевую работу с генетикой. Малые формы, работая в партнерстве с крупными племенными центрами, получают преимущество, экономя затраты на выращивание собственного ремонтного молодняка.

При этом я точно могу сказать, что правильная технология работы с молочным стадом — это не преимущество только крупных проектов. Грамотная технология может масштабироваться в меньшую сторону — все зависит от отношения собственника. Нужно сбалансировать корма под потребности породы, вести количественный и календарный учет основных процессов, чтобы каждая корова в стаде получала столько же заботы, как единственная.

— Фермеры сейчас говорят об угрожающем падении закупочной цены на сырое молоко. Что посоветуете?

— Я думаю, что цена поднимется. Общие тенденции все равно способствуют удержанию цены на сырое молоко. Что бы ни говорили об экспансии импортного сухого молока на наши рынки, натуральное молоко — это что-то из разряда вечных ценностей. Свежее молоко не заменит ничто, и потребителя в конечном итоге не обманешь. Так что я советую владельцам малых ферм не снижать темпы работы. Молоко переживало все кризисы. Цифровизация не даст участникам рынка скрывать состав, да и настоящий вкус говорит сам за себя.

«Агроальянс Инвест» — крупное предприятие, но мы не смотрим на себя как на конкурента малым поставщикам молока на рынок. Новых партнеров мы обычно сопровождаем в течение года. Мы мыслим как центр, заинтересованный в расширении сотрудничества с малыми формами, и готовы действовать как методический консультант, собирая вокруг себя стабильное сообщество экономически устойчивых партнеров.

— В работе ООО «ГК «Агроальянс» — новый проект по садоводству в Александровском районе Ставрополья. Какие наблюдения у вас, как у экономиста, появились в этом, новом для вас, направлении?

— Как экономист я вижу логические разрывы в господдержке этого вида деятельности. Я всегда говорю, что любые действия должны быть привязаны к происходящему на земле, и здесь наблюдаю нехватку гибкости финансового инструментария. Существует федеральная поддержка на посадку сада, осуществляемая в форме авансирования. Такой порядок удобен в растениеводстве для быстрой закупки семян под урожай будущего года. Но сад — это игра вдолгую. Саженцы приобретаются у питомников всегда под заказ — за полтора-два года. Получается организационный разрыв, который приходится компенсировать своими средствами. По моему мнению, эффективнее было бы не авансировать, а компенсировать предприятиям фактически понесенные расходы.

Похожая ситуация с субсидированными кредитами банков. Они выдаются по этому направлению на пять лет, но сад выходит на проектную мощность только на третий год плодоношения. Возникает вопрос: чем обеспечивать платежи по кредитам за первые пару лет, если проект чисто биологически не обеспечивает достаточную доходность в этот период?

Садоводство требует постоянных капитальных вложений для периодического обновления из-за старения деревьев. Поэтому если государство и банки заинтересованы в развитии проектов по этому направлению, надо менять правила. Так как сады — традиционный и необходимый компонент сельского хозяйства, в том числе и для небольших фермеров, необходимо сделать финансовый инструмент доступным и удобным для всех форм хозяйствования. Более того, у садов мы видим потенциал для агротуризма, и мы намерены его реализовывать.

— Вы не раз были участником заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края. Как работает этот орган и видите ли вы в нем свою роль?

— Да, я принимала участие в качестве докладчика по своему проекту, который был одобрен экспертной группой. Совет в том числе помогает выявлять сильные и слабые стороны планируемых к реализации проектов. Это может быть новая аграрная, производственная или туристическая идея — главное, чтобы активы региона использовались разумно и проекты идеально вставали в пазл региональной экономики. Мне интересно изучать новые направления, и я готова делиться опытом и наблюдениями с авторами проектов.

— Какие советы вы можете дать людям, желающим развиваться в аграрной сфере?

— Чем необычнее, тем лучше. Если это необычная сельхозкультура или порода животных, продукт, технология, которых ранее не было,— это притянет внимание к вам.

Мне всегда была интересна событийно-коммуникационная деятельность и использование свежих мыслей в аграрной среде. Наша команда много лет проводила встречи агроклуба «Авангард» в формате полевого города. Получилось создать уникальную площадку для профессиональных дискуссий, плодами которых становились высокие урожаи и крепкие отношения с клиентами и партнерами. Само направление агроклуба «Авангард» считаю своей бизнес-рекомендацией, потому что убеждена, что профессионализм и эффективная коммуникация — существенные факторы, развивающие агробизнес.

