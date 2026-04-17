Почти 5 тысяч жителей Удмуртии забрали пенсионные накопления в 2025 году

4,7 тыс. жителей Удмуртии за прошлый год оформили единовременную выплату пенсионных накоплений. Об этом сообщает отделение Социального фонда России (СФР) по республике.

В целом СФР назначил единовременные выплаты для 593 тыс. россиян, средний размер составил почти 80 тыс. руб.

Пенсионные накопления в отличие от страховой пенсии, которая назначается только в виде ежемесячной выплаты, могут быть выплачены разово.

Оформить единовременное получение пенсионных сбережений могут люди с небольшой суммой накоплений либо не имеющие нужного стажа и пенсионных коэффициентов.