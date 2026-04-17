Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Бессмертный полк» в Ленобласти может пройти с ограничениями

Акция «Бессмертный полк» в Ленинградской области в День Победы может пройти с рядом ограничений. Число шествий и охват населенных пунктов могут сократить для обеспечения безопасности, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленобласти «Бессмертный полк» могут провести с ограничениями для обеспечения безопасности

В Ленобласти «Бессмертный полк» могут провести с ограничениями для обеспечения безопасности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Ленобласти «Бессмертный полк» могут провести с ограничениями для обеспечения безопасности

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что окончательное решение о формате проведения акции будет принято в ближайшее время, пишет ТАСС.

«Если это отдадут на окончательное решение самим субъектам, то мы в рамках оперативного штаба, который я возглавляю, готовы этот вопрос рассмотреть и найти комбинированный вариант»,— добавил господин Дрозденко.

Рассматриваемый комбинированный формат предполагает, например, проведение митингов с портретами ветеранов, а также организацию как коротких, так и более протяженных шествий в разных населенных пунктах.

Матвей Николаев

Новости компаний Все