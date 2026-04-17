Лайнеры перелетают с внутренних направлений

На сколько и почему сократилось число рейсов внутри РФ

Из-за дефицита самолетов авиакомпании сокращают перевозки по России. Они переориентируются на более выгодные международные рейсы, следует из отчета Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За первые девять месяцев 2025-го операционная прибыль перевозчиков рухнула на 30%, расходы росли быстрее доходов, и с ограниченным авиапарком приоритет отдавался зарубежным рейсам. Причем скорее будут развиваться более дорогие, а не массовые маршруты, считает гендиректор компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий:

«Если и дальше будет сокращаться количество лайнеров, то авиакомпании станут вынужденно переориентироваться не на более востребованные, а на более дорогие направления, те, где пассажир готов платить больше денег. С другой стороны, сейчас трудно что-нибудь прогнозировать. Самыми востребованными международными регулярными рейсами были полеты в Стамбул и Дубай, на третьем месте — Катар, наверное, если не говорить про страны СНГ. Но Катар закрыл воздушное пространство, в Дубае работа аэропорта очень сильно ограничена. Как долго это будет продолжаться, непонятно. Это подрубило транзитный поток для российских туристов за границу.

Что касается подорожавшего авиатоплива, то раньше летали за границу и заправлялись там. Средняя европейская цена составляла $950 за тонну, в России — где-то $750-850 в зависимости от аэропорта, в Дубае — $650. А, допустим, в Душанбе — $1,8 тыс. Буквально неделю назад я прилетел из Душанбе. Там поинтересовался у руководства аэропорта, как на них повлияла война на Ближнем Востоке. Мне ответили, что никак: они первыми задрали цену в два раза выше рынка, а другие только пробуют ее догнать. Но пока это мало влияет».

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, общий трафик в прошлом году продолжил снижаться именно за счет падения на внутренних перевозках. Пассажиропоток в России сократился почти на 4%, до 81,5 млн человек. Международный при этом вырос, в том числе в дальнее зарубежье, сразу на 8,5%. И сейчас ближневосточным хабам уже удалось найти замену, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Снижение количества авиаперевозок внутри России мы фиксируем второй год подряд, на 2-3%. В этом году динамика такая же. Это говорит о том, что рынок все-таки нашел баланс спроса и предложения, и на него, конечно, оказывает влияние в том числе и путешествия. Но в этом сегменте внутри России очень большое количество поездок приходится на личный автотранспорт, эта доля достигает 50%. Дальше разделение таково: 30% — авиация, 20% — железная дорога.

На спрос влияет и тарифная политика. Но цены, кстати, пока не повышаются даже на фоне текущей ситуации с ростом цен на авиационный керосин в других странах. Здесь как раз есть стабильность.

В международном сегменте статистика показывает, что все-таки пока цифры в международных авиаперелетах по динамике растут лучше. Влияет на это и курсы валют, рубль сейчас крепкий. Но и турпотоки перераспределяются. Очень выросла популярность, например, Вьетнама, есть и органичный рост и по Турции, и по Египту, хорошие показатели у Китая с его безвизовым режимом».

Как писал “Ъ”, в России из-за санкций и проблем с запчастями вышла из строя значительная часть дальнемагистральных самолетов. На начало года в рабочем состоянии оставалось около трети парка. Эксперты отмечают, что в международных перевозках российские компании могут быть заменены иностранными, а сложности могут возникать именно с внутренними рейсами, например, из Москвы на Дальний Восток.

Александра Абанькова

