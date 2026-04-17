На «Госуслугах» увеличили сроки записи к врачу

Россияне теперь могут записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги» на более позднюю дату, чем предусмотрено стандартными нормативами. Это следует из постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, порядок осуществления такой записи и ее максимальные сроки устанавливаются в территориальных программах государственных гарантий. Мера распространяется на инструментальные и лабораторные исследования. Решение принято на основании поручения президента России, который предлагал ввести отложенную запись к врачу через «Госуслуги».

Сейчас срок ожидания планового приема врача-терапевта, врача-педиатра, врача общей практики должен составлять не более 24 часов с момента обращения. Сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 рабочих дней со дня обращения пациента. Сроки проведения УЗИ, КТ, МРТ и других инструментальных исследований не должны превышать 14 дней с момента назначения.