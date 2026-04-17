Власти Ростова: исторический дом Фельдмана не пострадает от сноса рядом стоящего здания

В Ростове-на-Дону сохранности объекта культурного наследия регионального значения, дому Я.А. Фельдмана, ничего не угрожает, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Как уточняется в сообщении, общественники выразили опасение, что дом может пострадать из-за сноса дома Парамонова на ул. Социалистической, 128. «Все работы, которые проводятся около памятника архитектуры, проводятся вручную, с помощью перфоратора. При этом, стена здания, которое сносится, не примыкает вплотную к объекту культурного наследия, там имеется технологический шов 5-10 см, и собственник старается провести работы как можно аккуратнее»,— говорится в сообщении.

В декабре собственник дома Парамонова приступил к сносу здания. Его построил в 1903 году племянник известного предпринимателя Елпидифора Парамонова, но в реестр объектов культурного наследия здание не вошло. Дом признали аварийным в 2014 году и полностью расселили. В мае 2022 года госэкспертиза выдала разрешение на снос из-за угрозы обрушения.

Наталья Шинкарева