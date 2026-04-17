Нижегородцы считают самыми скучными профессиями охранника, бухгалтера и продавца

Жители Нижнего Новгорода самыми скучными профессиями считают охранника, бухгалтера и продавца. Так считают 16%, 10% и 8% нижегородцев, опрошенных сервисом SuperJob 2—10 апреля.

Также в первую пятерку скучных профессий вошли библиотекарь (5%), архивариус, вахтер и сторож (по 4%). Еще 2% опрошенных полагают, что скучной может быть любая нелюбимая работа.

Среди прочих профессий, набравших по 1% голосов, упоминались юрист, дворник, оператор колл-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.

Не смогли определиться с ответом24% опрошенных, а12% респондентов уверены, что скучных профессий не бывает. При этом отрицать существование скучных профессий больше склонны женщины: 15% против 9% среди мужчин.

Андрей Репин