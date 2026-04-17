Красноярский суд добавил авторитету

В Красноярске завершился суд над вором в законе Владиславом Грачевым, известным в криминальном мире как Шарап Казанский. Авторитета, который с 2009 года находится в тюрьмах и колониях, признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и оставили за решеткой еще на 9,5 лет.

Владислав Грачев провел в местах лишения свободы большую часть осознанной жизни

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Владислав Грачев провел в местах лишения свободы большую часть осознанной жизни

По данным силовиков, 43-летний уроженец Казани Владислав Грачев имеет богатое криминальное прошлое и солидный тюремный стаж. В декабре 2009 года Верховный суд Татарстана признал его виновным в убийстве, незаконном обороте оружия, сексуальных преступлениях и приговорил к 20 годам лишения свободы.

Статус вора в законе Шарап получил 11 сентября 2014 года. Сходка авторитетов, наделивших его властными полномочиями, прошла в Турции, а присутствовали на ней Надир Салифов (Лоту Гули), Владимир Баркалов (Блондин), Олег Пирогов (Циркач), Алексей Забавин (Забава), Владимир Жураковский (Вова Пухлый). Сам претендент в это время находился в тюрьме Первоуральска (Челябинская область) и подключился к собранию законников по видеосвязи.

«Являясь апологетом воровских обычаев, он своим рвением в их почитании заслужил признание у известных криминальных лидеров.

Татуировки с восьмиконечными звездами (символ признанного экстремистским и запрещенного в РФ движения «Арестантское уголовное единство») на коленях стали его меткой, которая служила знаком власти в уголовном мире. Своим единоличным решением он наказывал и поощрял своих подопечных, выступал арбитром в их конфликтах, следил за неукоснительным соблюдением “понятий”»,— рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре Красноярского края.

В 2023 году Шарапа, сменившего с десяток тюрем и колоний, этапировали в Красноярский край. По информации прокуратуры, в камере он разъяснял новичкам правила поведения, запрещал разговоры о себе и собратьях под угрозой расправы. Одного из осужденных публично понизил в ранге, подтвердив свою власть. В конце 2025 года в отношении авторитета возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Судебный процесс проходил в краевом суде, обвинение в нем поддерживал прокурор региона Роман Тютюник. В прениях сторон он заявил о недопустимости распространения воровской идеологии среди жителей края, в том числе в исправительных учреждениях, и запросил для подсудимого 10 лет лишения свободы.

«Сейчас у меня к концу срок подходит, и вы решили мне дать десять лет? За что? Я ни одного преступления не совершил. Прошу суд быть снисходительным»,— сказал в последнем слове авторитет.

Как сообщили в краевом суде, Владислава Грачева признали виновным и к неотбытому наказанию по предыдущему приговору добавили еще 8,5 года. Окончательный срок составил 9,5 года в колонии особого режима. Будут ли стороны оспаривать решение, пока не известно.

Константин Воронов