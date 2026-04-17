Годовая инфляция в Прикамье держится выше общероссийского показателя

Цены в Пермском крае в марте 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,82% по отношению к февралю. Годовая инфляция тоже выросла и составила 7,11%. Это выше, чем в целом по стране (5,86%). Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по Пермскому краю.

В марте заметно подорожали куриные яйца и сахар, однако рост цен на продукты питания в целом замедлился. Непродовольственные товары подорожали сильнее, чем в прошлом месяце, в том числе из-за переноса роста затрат производителей и продавцов в конечные цены и ослабления рубля. В категории услуг сильнее всего подорожали зарубежные поездки, при этом в марте рост цен на них замедлился.

С исключением сезонности рост цен в марте ускорился. Увеличение затрат продавцов и производителей, а также ослабление рубля стали причиной роста цен на отдельные продукты питания и непродовольственные товары.