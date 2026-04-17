Скорая помощь сбила ребенка на пешеходном переходе в Астрахани

В Астрахани на улице Набережная Приволжского затона машина скорой медицинской помощи сбила 10-летнего ребенка. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе вечером 16 апреля, сообщили в региональном УМВД России.

Реанимобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Астрахани

Фото: УМВД России по Астраханской области

По предварительным данным, водитель реанимобиля 1961 года рождения наехал на мальчика, переходившего дорогу, а затем столкнулся с автомобилем «Форд Мондео» под управлением мужчины 1952 года рождения.

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение. ГАИ устанавливает все обстоятельства ДТП.

