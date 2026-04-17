Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Казань вошла в число городов с самой долгой окупаемостью аренды жилья

Доходность арендного жилья в Казани составляет около 4,8% годовых, а срок окупаемости — примерно 20,9 года. Это хуже среднероссийских показателей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в среднем по России доходность аренды оценивается в 5,8%, а окупаемость — в 17,2 года.

Казань вошла в пятерку городов с наименее выгодной арендной доходностью, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Курску и Чебоксарам.

Эксперты связывают такую ситуацию с ростом цен на жилье при почти неизменной стоимости аренды. За последний год квартиры подорожали примерно на 11%, тогда как арендные ставки увеличились лишь на 1%.

Анна Кайдалова