Брюсселю в Софии мало что светит

Предстоящие 19 апреля внеочередные парламентские выборы в Болгарии имеют едва ли не такое же значение для Европы, как и недавнее голосование в Венгрии. Но если на венгерских выборах свои предпочтения Евросоюз не скрывал, то в Болгарии оба фаворита предвыборной гонки — и бывший президент Румен Радев с новым движением «Прогрессивная Болгария», и экс-премьер Бойко Борисов с партией ГЕРБ — считаются неудобными для Брюсселя политиками. Впрочем, победа, скорее всего, достанется движению бывшего президента, который не прочь пересесть в более значимое кресло премьера и которого в ЕС упрекают в антиевропейской, антиукраинской и пророссийской позиции. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Румен Радев

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters Румен Радев

Предстоящие в воскресенье внеочередные парламентские выборы в Болгарии станут уже восьмыми за последние пять лет. Являющаяся членом НАТО и ЕС страна годами удерживает лидерство в борьбе за сомнительное звание европейского чемпиона по нестабильности.

«Идем на новые выборы»,— объявил в середине января занимавший тогда пост президента Румен Радев после провала трех попыток сформировать новое правительство.

Прежний коалиционный кабинет Росена Желяскова, не продержавшийся у власти и года, подал в отставку в середине декабря под давлением массовых протестов против увеличения налогов и засилья коррупции.

Спустя три дня после назначения новых выборов в отставку ушел и сам президент. Свое неожиданное решение Румен Радев объяснил желанием содействовать выходу Болгарии из глубокого политического кризиса, когда только в ходе его второго мандата на посту главы государства ему с 2021 года пришлось назначить семь и. о. премьера, возглавлявших переходные правительства. Президент упрекнул политическую элиту в «предательстве интересов граждан» и выразил уверенность, что предстоящие выборы позволят порвать с «мафиозной моделью власти».

После ухода с поста президента Румен Радев быстро сколотил движение «Прогрессивная Болгария» и не скрывал своей главной цели — победить на внеочередных выборах в парламент и вернуться во власть уже в качестве премьера и в роли спасителя страны от хаоса.

И судя по последним опросам общественного мнения, шансы Румена Радева реализовать свою цель вполне реальны.

Перед воскресным голосованием «Прогрессивная Болгария» лидирует в опросах примерно с 30% голосов, которые ей прочат. Она заметно опережает партию бывшего премьера Бойко Борисова ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»), которой предсказывают 21–22%. И только третье место опросы отводят проевропейской коалиции «За перемены — Демократическая Болгария» — ее готовы поддержать 12–13% избирателей.

Обоих фаворитов болгарских выборов в Брюсселе явно не относят к проевропейским лидерам. Уже трижды возглавлявший правительство Бойко Борисов считается авторитарным политиком, евроскептиком, которого к тому же не раз обвиняли в коррупции. Бывшего же генерал-майора болгарских ВВС Румена Радева в ЕС и вовсе упрекают в антиевропейской, антиукраинской и пророссийской позиции.

Будучи президентом, он открыто выступил против введения в Болгарии евро, утверждал, что «Украина в войне против России осуждена на поражение», а наращивание Киеву военной помощи со стороны Европы — «это не решение, а заваливание Украины оружием».

Брюсельское же издание Politico на днях и вовсе включило Румена Радева в пятерку европейских политиков, которые могли бы взять на себя роль «главного проблемного политика ЕС и ненавидимого в союзе игрока».

До недавних пор такая роль безоговорочно отводилась уходящему венгерскому премьеру Виктору Орбану.