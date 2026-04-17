В Оренбуржье суд рассмотрит дело об убийстве подростка и покушении на убийство

Оренбургский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По версии следствия, в мае прошлого года трое братьев в состоянии опьянения на автомобильной парковке выстрелили не менее 10 раз из травматического оружия в область головы и туловища их знакомого. После этого они избили его. Совершить убийство им не удалось, так как потерпевший активно сопротивлялся, и очевидцы пресекли дальнейшие действия обвиняемых. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

После совершения преступления обвиняемые скрылись с места происшествия, но спустя несколько дней были задержаны. Третий фигурант скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В сентябре 2011 года один из обвиняемых в состоянии алкогольного опьянения у входа в развлекательное заведение несколько раз ударил несовершеннолетнего

«в область расположения жизненно важных органов». Видимого повода для конфликта не было. В результате полученных травм 17-летний студент скончался.

Руфия Кутляева