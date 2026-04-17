Денис Паслер проведет пресс-конференцию с уральскими журналистами 21 апреля

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 21 апреля в 15:00 проведет пресс-конференцию в конференц-зале своей резиденции в Екатеринбурге на ул. Горького, 21/23, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Аккредитация для представителей СМИ доступна до 13:00 19 апреля через информационный портал области. Список допущенных журналистов и правила работы на мероприятии будут размещены на том же сайте.

Вход в здание для аккредитованных представителей СМИ откроется с 14:00 до 14:50. Для прохода необходимо предъявить паспорт и редакционное удостоверение.

Предыдущая крупная пресс-конференция с Денисом Паслером после назначения на пост губернатора прошла в прошлом году — 26 ноября. В тот же день он провел свою первую линию в Свердловской области.

Ирина Пичурина