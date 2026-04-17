АС УР рассмотрел дело о местах для ларьков в Ижевске под видом временных ярмарок

Администрация Ижевска не смогла оспорить предупреждение УФАС, допустившего, что муниципалитет под видом ярмарочной деятельности предоставил предпринимателям места для ларьков без аукциона. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Удмуртии.

Из материалов дела следует, что УФАС выявило нестационарные торговые объекты (НТО) на территории проведения ярмарок. Торговые места были предоставлены на постоянной, а не временной основе, поэтому антимонопольная служба пришла к выводу о необходимости заключения договоров на пользование такими пространствами.

«Администрация обратилась в суд с заявлением о признании вынесенного предупреждения недействительным. Муниципалитет указывал, что в границах территории проведения ярмарок допускается установка НТО»,— говорится в сообщении. По данным Картотеки арбитражных дел, иск был принят 14 ноября 2025 года, в качестве третьих лиц проходят четыре предпринимателя.

Суд установил, что пространство предоставили хозяйствующим субъектам сразу на несколько лет, что может свидетельствовать о регулярной торговле под видом ярмарочной деятельности, для чего необходимо проводить аукцион. «Указанные обстоятельства послужили основанием для отказа в признании предупреждения недействительным в данной части»,— отметили в суде.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.