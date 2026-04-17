В Петербурге сбежавший из части военный убил конвоира
В Петрозаводске задержали рядового за самовольное оставление воинской части. Во время транспортировки в Санкт-Петербурге он напал с ножом на одного из конвоиров. От полученных ранений военнослужащий скончался, сообщили в канале Следственного комитета в Max.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей.
Как установило следствие, военнослужащего задержали в Петрозаводске сотрудники розыска части. При его конвоировании обратно в расположение подразделения 16 апреля около 20:00 в Санкт-Петербурге он сумел отвлечь сопровождающих, после чего нанес одному из них несколько ножевых ранений.
После нападения подозреваемый попытался скрыться, однако его оперативно задержали. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.