В Петербурге сбежавший из части военный убил конвоира

В Петрозаводске задержали рядового за самовольное оставление воинской части. Во время транспортировки в Санкт-Петербурге он напал с ножом на одного из конвоиров. От полученных ранений военнослужащий скончался, сообщили в канале Следственного комитета в Max.

Задержанный в Петрозаводске военный убил конвоира в Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей.

Как установило следствие, военнослужащего задержали в Петрозаводске сотрудники розыска части. При его конвоировании обратно в расположение подразделения 16 апреля около 20:00 в Санкт-Петербурге он сумел отвлечь сопровождающих, после чего нанес одному из них несколько ножевых ранений.

После нападения подозреваемый попытался скрыться, однако его оперативно задержали. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Матвей Николаев

