Министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков ушел в отставку

В Чувашии покинул пост первый заместитель председателя Кабинета министров — министр финансов Михаил Ноздряков. Указ об этом подписал глава региона Олег Николаев.

Фото: Пресс-служба правительства Чувашской Республики Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр финансов Михаил Геннадьевич Ноздряков освобожден от занимаемой должности

Как сообщает пресс-служба правительства республики, господин Ноздряков ушел с должности по собственному желанию.

Он работал в органах власти более 15 лет. В его профессиональной карьере — деятельность в банковской сфере, работа в департаменте финансов Севастополя, а также около девяти лет в правительстве Чувашии.

