Власти Мурманска хотят в пять раз увеличить штрафы за шумные авто

Комитет по законодательству Мурманской областной думы единогласно поддержал законопроект забайкальских парламентариев об ужесточении санкций за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов по уровню шума. Инициатива предполагает рост штрафа с 500 до 2500 рублей.

Сумма штрафа может возрасти до 2 500 рублей

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Сумма штрафа может возрасти до 2 500 рублей

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Авторы поправок настаивают на кратном повышении ответственности для владельцев, намеренно модифицирующих выхлопную систему или использующих звуковоспроизводящую аппаратуру повышенной мощности. Мурманские депутаты концептуально одобрили инициативу, которая в ближайшее время будет рассмотрена на федеральном уровне. Очередное заседание Мурманской областной думы состоится 21 апреля.

Кирилл Конторщиков