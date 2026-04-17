В Прикамье снизились объемы вводимого жилья

В январе — марте 2026 года в Пермском крае в эксплуатацию сдано 5254 квартиры общей площадью 448,7 тыс. кв. м, что составило 76,5% к вводу жилья в январе — марте 2025 года. Такие данные приводит Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств введено в действие 304,4 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 19,2% меньше аналогичного периода предыдущего года.

В январе — марте 2026 года на территории Пермского края застройщиками было введено в эксплуатацию 100 единиц нежилых зданий общей площадью 156,129 тыс. кв. м.