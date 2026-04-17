Жительницу Кировской области осудили из-за долга по алиментам в 1,3 млн рублей

В Кировской области суд вынес приговор 40-летней жительнице Тужинского района за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Сумма задолженности превысила 1,3 млн руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2024–2025 годах мать ребенка, имея возможность работать, умышленно уклонялась от выплат на его содержание.

Суд признал ее виновной и с учетом предыдущей судимости за аналогичное нарушение назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Анна Кайдалова