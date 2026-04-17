Жителя Белебея осудили на пять лет за избиение несовершеннолетнего

Белебеевский городской суд признал 30-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни, совершенном из хулиганских побуждений (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ), за побои подростка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июле прошлого года 16-летний подросток гулял по городу со своим знакомым. Заметив человека в состоянии алкогольного опьянения, тот обратился к нему. Прохожий подумал, что подросток снимает на телефон, поэтому ударил его кулаком в лицо.

Подросток получил травму, его здоровью причинен вред средней тяжести.

Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Белебея частично признал вину. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Майя Иванова