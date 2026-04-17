В Перми группа лжеюристов обвиняется в мошенничестве

Следственной частью УМВД России по городу Перми завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого глава МВД.

По версии следствия, организатор криминального бизнеса — уроженец Перми 1993 года рождения — учредил коммерческую организацию, которая на протяжении двух лет имитировала деятельность по оказанию юридических консультаций. Обвиняемые арендовали офисы в Перми и наняли сотрудников, не имеющих юридического образования. Для привлечения клиентов размещались объявления в интернете, работали кол-центры. Операторы обзванивали горожан, приглашая для получения бесплатной юридической помощи и гарантируя стопроцентный результат в решении проблем — таких как установление трудового стажа, перерасчет пенсий, оформление социальных льгот и прочее. За свои услуги фигуранты получали от клиентов от 36 тыс. до 200 тыс. руб.

С июня 2019-го по январь 2021 года от действий этой преступной группы пострадали 97 жителей Прикамья. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил 5 млн руб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.