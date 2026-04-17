В Казани планируют направить 8,5 млрд руб. на благоустройство в 2026–2027 годах. Соответствующий проект постановления исполнительного комитета Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

На благоустройство Казани направят 8,5 млрд рублей в 2026–2027 годах

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ На благоустройство Казани направят 8,5 млрд рублей в 2026–2027 годах

Согласно документу, в 2026 году на эти цели предусмотрено 4,58 млрд руб., в 2027-м — еще 3,89 млрд руб. В прошлом году расходы на благоустройство составили 5,7 млрд руб.

Средства направят на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство объектов городской инфраструктуры. В числе задач — улучшение состояния улично-дорожной сети, развитие озеленения и поддержание наружного освещения.

Анна Кайдалова