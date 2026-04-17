Летом Red Wings запустит прямые рейсы из Тюмени в Тбилиси

Авиакомпания Red Wings начала продажу билетов на новый международный маршрут Тюмень — Тбилиси, сообщили в пресс-службе компании. Первый рейс в Грузию запланирован на 12 июня, полеты будут осуществляться на российских самолетах SSJ-100 до конца октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

Вылеты из аэропорта Рощино будут выполняться еженедельно по пятницам в 18:40. Обратные рейсы из Тбилиси назначены на 22:20 того же дня. Продолжительность перелета составит 3 часа 40 минут. Цена за билет начинается от 17,4 тыс. руб.

Тбилиси — древний город Кавказа, сохранивший культуру и атмосферу до наших дней. Туристам рекомендуется начать знакомство с Тбилиси с прогулок по Старому городу, подняться к крепости Нарикала для панорамных видов, пройти по Мосту Мира и посетить знаменитые серные бани.

Ирина Пичурина