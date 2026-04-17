Петербуржцы жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Утром 17 апреля жители Санкт-Петербурга столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета. По данным портала DownDetector, за последний час поступило более 550 жалоб, а общее число обращений за сутки превысило 3,4 тысячи. Сбои затронули работу приложений и мессенджеров.

За последний час зафиксировано больше 500 жалоб

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно статистике DownDetector, пик жалоб пришелся на утренние часы — пользователи сообщают о невозможности открыть сайты, воспользоваться мобильными приложениями и мессенджерами. Среди сервисов, работа которых вызывала нарекания, упоминаются приложение Сбербанка, Telegram и банк «Санкт-Петербург».

Кирилл Конторщиков

