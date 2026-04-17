11 человек пострадали при столкновении кроссовера с автобусом ГАЗ в Ярославле

На путепроводе в районе д. 74 по проспекту Октября в Ярославле столкнулись кроссовер Mitsubishi Outlander и автобус ГАЗ. Пострадали оба водителя и девять пассажиров общественного транспорта, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло из-за выезда водителя кроссовера 2004 года рождения на встречную полосу. Участники аварии получили ранения разной степени тяжести.

Судя по опубликованному ГИБДД видео, оба транспорта серьезно повреждены: деформированы передние части авто, в легковой машине сработала подушка безопасности, некоторые детали корпуса лежат на земле. Обстоятельства аварии устанавливаются.