Мошенники массово звонят гражданам под видом сотрудников «Почты России»

Мошенники массово беспокоят людей, выдавая себя за сотрудников «Почты России». Злоумышленники звонят гражданам и сообщают о доставке заказного письма с уведомлением, которое якобы оплачено отправителем.

Для закрепления курьера за получателем звонящие просят назвать адрес и время доставки, а также продиктовать специальный код подтверждения, который, по их словам, придет от «Почты России». На самом деле злоумышленники так пытаются войти в личный кабинет и посмотреть дополнительную информацию. Далее они будут пробовать оформить кредит в «Почта банке» или списать денежные средства со счета. Если это не получается, то на электронную почту и в мессенджере Max может прийти сообщение о входе в аккаунт Госуслуг с украинского IP-адреса. Мошенники обычно используют похожие сочетания с официальными адресами, подменяя и меняя местами буквы. После этого будет звонить лжесотрудник правоохранительных органов и требовать перевести средства на «безопасный счет».

Стоит отметить, что настоящие работники почтовых служб никогда не требуют подтверждения по подобным схемам. Для проверки наличия реального письма рекомендуется скачать официальное приложение «Почта России», зарегистрироваться в нем и отслеживать статус всех посылок и писем через интерфейс программы.

Эксперты призывают граждан проявлять бдительность и не сообщать коды подтверждения незнакомцам, чтобы избежать финансовых потерь.

Евгений Чернов