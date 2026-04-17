В Ленинградской области ночью сбито двенадцать беспилотников

Силы противовоздушной обороны отразили очередную массированную атаку беспилотников в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко в своем официальном Telegram-канале сообщил об увеличении числа сбитых дронов до 12.

По уточненным данным главы региона, в результате падения обломков в Ломоносовском районе зафиксированы повреждения инфраструктуры. «В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА осколками повреждено транспортное средство», — написал господин Дрозденко.

Также обломки беспилотников были обнаружены на территории Выборгского района. В населенном пункте Ермилово при падении обломков произошло возгорание складского помещения. К ликвидации огня привлечены пожарные части района.

Губернатор подчеркнул, что, по предварительной информации, в результате инцидентов никто не пострадал. «Боевая работа продолжается», — заключил Александр Дрозденко. Отбой воздушной тревоги в 47-м регионе был дан в начале девятого.